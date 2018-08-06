Samsun'dan 3 Ayda 235,5 Milyon Dolar İhracat Yapıldı

Samsun Gümrük Müdürlüğünden mayıs-temmuz döneminde 235 milyon 506 bin dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Müdürlüğünden son üç ayda yurt dışına 421 bin 572 ton ürün gönderildi.

Türkiye'nin farklı illerinden getirilen ve Samsun'dan çıkışı sağlanan ürünlerde ilk kalemi 56 bin 207 tonla sülfik asit aldı. Bu ürün karşılığında, 2 milyon 832 bin dolar işlem hacmi oluşturuldu.

Gümrük Müdürlüğünde işlem gören ürünlerde ikinci kalemi 50 milyon 68 bin dolar değerinde 51 bin 155 ton yaş meyve oluşturdu.

Üçüncü kalemde ise 39 bin 500 ton ile diamonyum fosfat yer aldı, karşılığında 15 milyon 997 bin dolar işlem hacmi sağlandı.

Söz konusu dönemde toplam 235 milyon 506 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen Samsun Gümrük Müdürlüğünde, dördüncü en yüksek ihraç kalemini ise kedi kumu oluşturdu. Bu dönemde 38 bin 319 bin ton kedi kumu ihraç edilerek karşılığında 5 milyon 299 bin dolar satış rakamı elde edildi.