Samsun'dan 12 Eylül darbesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan 12 Eylül darbesi protesto edildi

Samsun'da 12 Eylül 1980 darbesi 40. yılında bazı STK'lar tarafından protesto edildi.

Samsun'dan 12 Eylül darbesi protesto edildi
12.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:47

Samsun'da 12 Eylül 1980 darbesi 40. yılında bazı STK'lar tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eylemde darbe lanetlenerek demokrasi ve özgürlüğün önemine vurgu yapıldı. Darbe sonrası yaşanan tutuklama, idam ve işkenceler kınandı. Ülkenin darbe gerçeğini bir daha yaşamaması istendi.

Eylemde yapılan açıklamada ise bir hesaplaşma iklimi oluşturularak darbecilerden hesap sorulması istendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mesut Barzani Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Ankara Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Samsun'dan 12 Eylül darbesi protesto edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:48:57. #1.14#
title