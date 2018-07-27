Samsun'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun'daki yasa dışı bahis operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerinin, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde bir süredir sürdürdüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahlak Bürosu ekiplerince 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla 45 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden 35'i savcılık talimatıyla emniyetten salıverilmişti. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirilmişti.