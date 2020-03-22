Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
22.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:36
Samsun'un Atakum ilçesinde, evde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 6 Mart'ta, evinde çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan Arzu Titiz (41), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşam savaşını kaybetti.
Mevlana Mahallesi 717. Sokak'ta bir apartmanın 7. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede daireye yayılmış, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, kapıyı kırarak içeride bulunan Arzu Titiz'i çıkarmıştı.
Titiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.
Kaynak: AA