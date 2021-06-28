Samsun'daki vaka sayısı 30,97'den 34,36'ya çıktı
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Samsun'daki vaka sayısı 30,97'den 34,36'ya çıktı

Samsun'daki vaka sayısı 30,97'den 34,36'ya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da geçen hafta 100 bin nüfusta 30,97 olan vaka sayısı bu hafta 34,36'ya yükseldi.

Samsun'da geçen hafta 100 bin nüfusta 30,97 olan vaka sayısı bu hafta 34,36'ya yükseldi.

Samsun'da haftalardır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları, kısıtlamaların kaldırılmasına birkaç gün kala kesintiye uğradı. Son açıklanan oranlara göre Samsun'da geçen hafta 30,97 olan vaka sayısı bu hafta 34,36'ya yükseldi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; korona virüsü vaka sayılarında uzunca bir süredir yakaladığımız ve bizleri oldukça rahatlatan düşüş eğilimi, bu hafta çok az da olsa bir kesintiye uğradı. Bu hafta 100 bin kişide 34,36 vaka oranına çıkmakla birlikte, gelecek hafta sizlerin de desteklerinizle maviye doğru olan yürüyüşümüze emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın aşı yaptırabilme imkanına kavuştuğu bugünlerde randevunuzu alarak bir an önce aşınızı yaptırmanız, toplumsal bağışıklığın kazanılması ve böylelikle de sağlıklı günlere kavuşulmasının en büyük teminatı olacaktır. Tedbirlerin yanı sıra aşı konusundaki hassasiyetiniz için de teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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