Samsun'daki Uyuşturucu Ticareti Davasında Karar

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kazım Sürmen, Ceyhun Altınok, Emre Karasan ve Saruhan Öksüz ile avukatları katıldı.



Sanıklar ve avukatları, son savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sürmen ve Altınok'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapsine, diğer sanıkları Karasan ve Öksüz'ün de beraatına karar verdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 Nisan 2017'de yapılan operasyonda yakalanan sanıklardan, 8 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.