Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 1907 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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