Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.E'nin, Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Dün düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Tumba" şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin bulmuş, zanlı gözaltına alınmıştı. Ev içinde yapılan aramada ise bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Recep Bilek - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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