Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

05.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:04
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütülmüş, kent merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde belirlenen adreslere 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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