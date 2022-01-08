Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobili takip eden ekipler, aracı İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 10 bin 668 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler S.A. ile S.Y. gözaltına alındı.

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