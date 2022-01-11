Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelilerin "zula" adresi olarak kullandığı tespit edilen Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada 13 bin 328 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A. ve A.M, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde, S.T, R.C, E.U. ve M.K. ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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