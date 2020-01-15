Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

15.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:42
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, " yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan 5 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: AA
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