Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım'da uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan H.P. isimli kadın ile R.B. ve U.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, R.B'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar, bir miktar metamfetamin, U.K. ve H.P'nin bulunduğu araçta ise 57,47 gram esrar, 86,53 gram metamfetamin ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title