Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım'da uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan H.P. isimli kadın ile R.B. ve U.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, R.B'nin ikametinde yapılan aramada, 0,35 gram esrar, bir miktar metamfetamin, U.K. ve H.P'nin bulunduğu araçta ise 57,47 gram esrar, 86,53 gram metamfetamin ve 46 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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