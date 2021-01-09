Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

09.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:52
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi'nde 8,85 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan kişiye, uyuşturucu madde satışını yaptıkları tespit edilen Y.N.E. isimli kadın ile S.T'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde arama yapan ekipler, 206,92 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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