Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde dün Samsun il merkezinde 32 ekip, 80 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımıyla 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yapılan aramalarda satışa hazır 0,77 gram bonzai, 20 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, bir miktar esrar, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet kartuş, 95 kilo kaçak tütün, 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirilmiş ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Ö.F.S. ve T.D. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN