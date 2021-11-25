Samsun'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Samsun'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli İstanbul'da yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 23 Kasım'da Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonun devamında suçla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y'ye ait 3 dairede yaptıkları aramada 751 gram kokain, 2 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, Samsun'a getirildi.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli İstanbul'da yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli İstanbul'da yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli İstanbul'da yakalandı

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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