Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu - 5 Zanlı Tutuklandı

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu - 5 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Nisan'da kent merkezindeki çeşitli adreslerde, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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