Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu - 5 Zanlı Tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Nisan'da kent merkezindeki çeşitli adreslerde, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentte, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.