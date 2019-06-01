Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ile Asayiş Büro ekiplerince, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan R.C'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çarşamba Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Salıpazarı ilçesinde dün R.C'nin evi ile bahçesinde yapılan aramada 3 bin 114 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca ve mermiler ile kubar esrar bulunmuş, zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA