Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden biri savcılıktan olmak üzere 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmış, adreslerde arama yapan ekipler, 26,55 gram esrar ile 3,42 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Kaynak: AA