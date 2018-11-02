Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gözde Ç, Cengiz B, Özgür G, Yusuf Ç, Fatih G, Ersin İ, Yıllar Y, Fehmi H, Aykut U. ve Ahmet C. İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da 30 Ekim'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.