Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından emniyetten, adliyeye sevk edilenlerden de biri savcılıkça salıverildi.
Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 25 Nisan'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.