Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri çalışma sonucu "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan Ümit K'u (30) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 9 adreste arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirmiş, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.