Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 229 mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.