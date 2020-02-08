Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

08.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:32

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde peş peşe giden 2 otomobili durduran ekipler, araçlarda yaptıkları aramada 5 paket halinde 503,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçlarda bulunan M.Z.Ö, Y.O.Ş, O.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

Ekipler, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen Y.E.T, B.G.Ö. ve B.Y'yi de yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1469 uyuşturucu hap, 1,90 gram kokain, 3,75 gram esrar ile ruhsatsız tabanca buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.T, B.G.Ö, M.Z.Ö, Ö.Ç. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

B.Y. ve Y.O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA