Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonda Gözaltına Sayısı 12'ye Çıktı

Samsun merkezli İstanbul ve Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydır devam eden planlı operasyon çalışmasında, takibi yapılan şüphelilerin 2 aylık süre içerisinde satışını gerçekleştirdiği çok sayıda paketler halinde yaklaşık 24 gam bonzai, 37 gram esrar maddesi ve 307 adet ecstasy hap ele geçirdi. Elde edilen deliller ışığında bu sabah Vezirköprü ilçesi başta olmak üzere, Samsun merkez, Amasya'nın Merzifon ilçesi ile İstanbul'da 14 ayrı adrese 29 ekip, 91 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis 1 kişiyi daha gözaltına alarak gözaltı sayısı 12'ye çıkmış oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN