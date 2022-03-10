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Samsun'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Turgut Y'nin kullandığı 05 FL 084 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Derecik mevkisindeki kavşakta Nihat G. idaresindeki 55 EV 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Yurgut Y, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar, polis ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Haberler

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