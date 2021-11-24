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Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Y'nin kullandığı 06 LB 416 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde Ünsal K. idaresindeki 55 DU 825 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Gülseren Y. (42), Halime K. (36) ile Hacer K. (65) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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