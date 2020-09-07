Samsun'daki trafik kazası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'daki trafik kazası

Samsun'da otomobil ile minibüs dolmuşun çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Samsun'daki trafik kazası
07.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:21

Samsun'da otomobil ile minibüs dolmuşun çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 BU 421 plakalı otomobil, Sabri Güler idaresindeki 55 M 0233 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak ters dönen minibüste bulunan yolcular yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada 12 kişinin yaralandığı, 11'inin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 1 kişiye ise 112 ekiplerince olay yerinde müdahale edildiği ve hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Erol Evgin Demet Evgar Müslüm Gürses Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Fransa
Şu an buradasınız: Samsun'daki trafik kazası - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 14:25:45. #1.15#
title