Samsun'daki Trafik Kazası

Samsun'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Vural (68), 10 gündür süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'da 29 Nisan'da Enver Topçu'nun kullandığı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun Sarıışık mevkisinde Vural'ın idaresindeki motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan Vural hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA