Samsun'daki Trafik Kazası

Samsun'un Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Havza'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Kadir Tekkeşinoğlu'nun (42) cenazesi, Pınarçayır Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Havza'da dün, kullandığı motosikletin Bülent Erdoğan idaresindeki kamyonet ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Tekkeşinoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.