Samsun'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini Karadeniz Bölgesi'nde geçiren ve bayramın üçüncü günü dönüş için yola çıkan tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Mahmutlu mevkisinde meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında ise 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazalardan birinde otomobille çarpışan hasta nakil aracında bulunan diyaliz hastaları, başka bir araçla diyaliz merkezlerine götürüldü.

Bir kazadan dolayı tankerin yolu kapatması nedeniyle de yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek