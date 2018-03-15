Samsun'daki Torbacı Operasyonunda 14 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı operasyonda Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese 6 gün önce baskın düzenlenmiş, olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında 1 kilo 903 gram bonzai, 281 adet ecstasy, 552,7 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edilen bin 220 TL para ele geçirilmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 13 kişi bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN