Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da polis ekipleri 14 Haziran'da, kent merkezi ve ilçelerde 66 ekip 230 personelle operasyon düzenlemiş, 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA