Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 3 gün önce kent merkezi ve ilçelerde 66 ekip 230 personelle operasyon düzenlemiş, 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 0,09 gram sentetik uyuşturucu, bin 202 adet ekstazi, 442 uyuşturucu madde etkisi bulunan hap, 10,67 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek ve 4 dolu tüfek kartuşu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA