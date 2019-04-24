Samsun'daki Terör Operasyonu
Samsun'da terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Samsun'da terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Husam A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA