Samsun'daki Terör Operasyonu
Samsun'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri içinde yer aldığı ve yurt dışında silahlı faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.E.C'nin (36) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlı, 13 Şubat'ta İlkadım ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.