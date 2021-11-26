Samsun'daki tarihi eser operasyonlarında 10 kişi yakalandı - Haberler
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Samsun'daki tarihi eser operasyonlarında 10 kişi yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'daki tarihi eser operasyonlarında 10 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü.

İlkadım ve Ladik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 606 sikke ele geçirdi. Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kavak ilçesinde ise 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

Samsun'daki tarihi eser operasyonlarında 10 kişi yakalandı

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