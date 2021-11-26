Samsun'daki tarihi eser operasyonlarında 10 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü.

İlkadım ve Ladik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 606 sikke ele geçirdi. Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kavak ilçesinde ise 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet