Samsun'daki şok uygulamada, aranan 40 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy'de, 6-9 Ağustos tarihlerinde sabit ve şok uygulama yaptığı bildirildi.

Yapılan uygulamalarda 20 bin 803 kişinin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, izolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında işlem yaptı. Ayrıca 20 bin 550 şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakaladı.

Şok uygulamalarda, 310 iş yeri kontrol edildi, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 tabanca fişeği, 21 kesici alet, 43,45 gram esrar, 35,87 gram sentetik uyuşturucu, 1425 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir, 250 lira uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 12 bin 405 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 340 araç ve sürücüsüne 982 bin 155 lira idari para cezası uygulandı ve 161 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun