Samsun'daki silahlı yaralama
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta, dün tartıştığı İsa Ö'yü (18) tabancayla yaralayarak kaçtıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Serkan A'nın polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.
Yaralı İsa Ö'nün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.