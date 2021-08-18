Samsun'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerini yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 4 kişi serbest bırakılırken, E.K.(29) ve B.Ç.(23) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı