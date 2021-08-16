Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı
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Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı

Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerini yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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