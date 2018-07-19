Samsun'daki Silahlı Saldırıya 5 Gözaltı

Samsun'da bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesinin ardından 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak'ta önceki dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen 1 çocuk babası Erkan Yaşar (30) evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Erkan Yaşar, Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Erkan Yaşar önceki gece saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN