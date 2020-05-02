Samsun'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastane Mahallesi'nde S.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği akrabası Sabri Karadeniz, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 30 Nisan'da S.K. ile akrabası Huriye (44) ve Sabri Karadeniz (48) çiftinin oğlu arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından ayrılan taraflardan S.K, evden aldığı av tüfeğiyle Karadeniz çiftinin ikametine giderek Huriye ve eşi Sabri Karadeniz'e ateş etmişti.

Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Sabri Karadeniz hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA