Samsun'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
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Samsun'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Samsun'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu silahla birbirlerine ateş açtı. Olayda Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu (50) ile oğlu Selim Serhat Sarıoğlu (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim Serhat Sarıoğlu yapılan müdahale rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Şakir Sarıoğlu ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Murat Yüksel ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Yüksel yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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