Samsun'daki Silahlı Saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde minibüsle takip ettikleri E.G.'ye pompalı tüfekle ateş açarak, bu kişi ile parkta oturan İ.K'yi yaraladıkları iddiasıyla aranan Aytuğ ve kardeşi Tanju I, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren E.G'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İki gün önce Aytuğ ve Tanju I. kardeşler minibüsle takip ettikleri E.G'ye pompalı tüfekle ateş açmış, saldırıda E.G. ile olay yerine yakın bir parkta oturan İ.K. yaralanmıştı.