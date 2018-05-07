Samsun'daki Silahlı Saldırı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Lütfü Güler'i öldürdüğü, Selçuk Yapıcı, Mevlüt Aygün ile üniversite öğrencileri Hatice Çelikkaya ve Songül Köse'yi yaraladığı iddiasıyla aranan Ramazan A'nın, Körfez Mahallesi'ndeki adreste olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ramazan A, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ramazan A'nın annesi Tülay A'nın, 15 Temmuz 2016'da kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü Aygün'ün kardeşi Burhan Aygün'ü tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl, kadının eşi Sami A'nın da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında 6 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda hafif ticari araçta bulunan Lütfü Güler yaşamını yitirmiş, Mevlüt Aygün ile Selçuk Yapıcı yaralanmış, onlara yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çelikkaya ve Songöl Köse de açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ramazan A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.