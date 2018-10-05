Samsun'daki Silahlı Kavga
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçedeki 8. Hürriyet Balık Festivali'nde silahla 3 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan Ahmet U'nun Rize'nin Fındıklı ilçesinde saklandığı belirlendi.
Ahmet U. ile saklanmasına yardım ettiği öne sürülen M.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde çıkan kavgada silahla vurulan Türkan Güneştaş, gelini Ayşegül Güneştaş ile Nurcan Bülbül yaşamını yitirmiş, Yeter Tuğhan ve Huriye Güneştaş yaralanmıştı.