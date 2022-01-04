Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı - Haberler
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Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı Samsun'da silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde 30 Aralık akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Burak T., 3 yerinden vuruldu. Ağır yaralanan Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili G.K.ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'daki silahla yaralamaya 3 gözaltı

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