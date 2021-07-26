Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 10 gün önce bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 10 gün önce bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Çamlıca Sokak'ta 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. (35) bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, yaralı şahıs kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili O.C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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