Samsun'daki Silahla Yaralama
Samsun'un İlkadım ilçesinde, eski nişanlısını silahla vurarak ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, eski nişanlısını silahla vurarak ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Eski nişanlısı Neslişah Y'yi (36) tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan D'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da dün sokakta karşılaşıp tartıştığı eski nişanlısını takip edip lokantadan çıkarken tabancayla vuran Erkan D, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.
Ağır yaralanan Neslişah Y. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.